الأحد 16 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على القنوات العارضة لمسلسل "حسبة عمري" لروجينا وعمرو عبد الجليل

روجينا، فيتو
روجينا، فيتو

تشارك الفنانة روجينا في رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري" الاجتماعي الكوميدي مع النجم عمرو عبد الجليل.


وأعلنت قناتا dmc وcbc عرضهما لمسلسل "حسبة عمري" عبر شاشاتهما خلال شهر رمضان 2025.

وتقدم روجينا دور "سوسن" التي يطردها زوجها من منزل الزوجية بعد خلاف كبير بينهما، وتطالب بحق "الكدّ والسعاية" وأن يكون لها النصف من كل ممتلكات زوجها بعد أن تطلق نفسها منه.

 

مسلسل "حسبة عمري" من بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

 

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