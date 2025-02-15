السبت 15 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على القنوات العارضة لمسلسل "حكيم باشا" لـ مصطفى شعبان

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

يقدم الفنان مصطفى شعبان دور رجل من صعيد مصر، في مسلسل "حكيم باشا" المقرر عرضه في رمضان 2025.

 

وأعلنت قناتي cbc والحياة، عرضهما للمسلسل في رمضان 2025.

 

كشف البرومو عن أن أحداث المسلسل تدور بين الصعيد والقاهرة، في إطار صراعات مختلفة يخوضها "حكيم" (مصطفى شعبان) في مواجهة العديد من الأطراف.

أظهر البرومو اشتغال مصطفى شعبان ضمن أحداث المسلسل في أعمال لها علاقة بالآثار تجني عليه أرباحا طائلة، فنشاهده في أكثر من لقطة وسط قطع وتماثيل أثرية مخزنة مع مبالغ مالية كبيرة.

 

وتقود صراعات وعداوات "حكيم باشا" مصطفى شعبان إلى مواجهات عنيفة، تصل إلى المعارك بالأسلحة النارية، كما أن هناك من يسعى للتخلص منه بإطلاق النار عليه، ومن يعتبر أنه استولى على ثروة لم تكن من حقه.

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