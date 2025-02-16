دراما الـ 15 حلقة تسيطر على الماراثون الرمضاني.. تراجع مسلسلات الـ«30 حلقة» بشكل لافت لهذا السبب

يشهد موسم رمضان 2025 منافسة شرسة بين عدد كبير من الأعمال الدرامية التى تتنوع بين الدراما والأكشن والإثارة، وفى هذا العام، يشهد السباق الرمضانى سيطرة ملحوظة من قبل الدراما ذات الـ15 حلقة عن الثلاثين، والغريب فى الأمر أن عامًا بعد عام تزداد فكرة المسلسلات القصيرة خلال الماراثون الرمضانى بسبب مطالبات المشاهدين، وهذا العام مسلسلات الـ30 حلقة ليست كثيرة إلى حد ما ومنها مسلسل «فهد البطل» و«حكيم باشا» و«المداح».

وفى سباق رمضان 2025، هناك عدد كبير من المسلسلات ذات الـ15 حلقة لباقة من النجوم، نستعرض أبرزها فى التقرير التالى:.

يعود الثنائى إيمى سمير غانم وحسن الرداد عودة قوية خلال شهر رمضان 2025 بعد غياب بمسلسل «عقبال عندكوا».

يشار إلى أن مسلسل “عقبال عندكوا” بطولة النجمة إيمى سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أوس أوس، ريهام الشنواني، علاء مرسى (ضيف شرف)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، سليمان عيد وإبرام سمير.

ويدخل فى قائمة الـ15 حلقة مسلسل «الغاوي» للفنان أحمد مكى الذى قرر أن يخلع ثوب الكبير أوى ويقدم عملًا مختلفًا خلال هذا السباق لهذا العام.

مسلسل «الغاوي» من بطولة أحمد مكي، وعائشة بن أحمد، وعمرو عبد الجليل، وأحمد بدير، وأحمد كمال، ومحمد لطفي، وتامر شلتوت، وكزبرة، وولاء الشريف، وعبير فاروق، ويارا المليجي.

ومن الأعمال المنتظرة ذات الـ15 حلقة، أيضًا مسلسل الثنائى آسر ياسين ومى عز الدين من خلال تقديمهما مسلسل «قلبى ومفتاحه». المسلسل بطولة آسر ياسين، ومى عز الدين، وأشرف عبد الباقي، وأحمد خالد صالح.

أما النجم أكرم حسنى فيقدم مسلسل «الكابتن» الذى يتضمن 15 حلقة أيضًا، ويشاركه البطولة كل من آية سماحة، وأحمد عبد الوهاب، وسوسن بدر، ورحمة أحمد، وأحمد الرفاعي، وكذلك محمد رضوان، وسامى مغاوري، وعمر شوقي.

«الكابتن» يشارك فى بطولته أيضًا مؤمن نور، وميمى جمال، ووئام مجدي، ومن إخراج معتز التونى وتأليف عمرو الدالي.

أما عن الأعمال الشبابية، فيقدم الثنائى أحمد مالك وطه دسوقى مسلسل «ولاد الشمس» الذى يتضمن 15 حلقة.

مسلسل «ولاد الشمس» من بطولة أحمد مالك، وطه دسوقي، ومحمود حميدة، ومعتز هشام، ومريم الكندي.

وتدخل ياسمين صبرى ضمن منافسة رمضان 2025 بمسلسل «ضل حيطة» الذى يتضمن 15 حلقة، ويشاركها البطولة كل من؛ نيكولا معوض، ووفاء عامر، وهالة فاخر، وعزت زين، وعابد عناني. والعمل من تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج رامى إمام.

ويعرض أيضًا فى هذا العام الجزء الثانى من مسلسل «جودر» للفنان ياسر جلال، وهو يتضمن 15 حلقة.

مسلسل «جودر 2» من بطولة ياسر جلال، ونور، وياسمين رئيس، وأحمد بدير، ووفاء عامر، وتارا عماد.

«جودر 2» يشارك فى بطولته أيضًا كل من أحمد فتحي، وجيهان الشماشرجي، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

ونذهب للفنان أحمد أمين، الذي سيقدم مسلسل «النص» وهو يتكون من 15 حلقة، وتشاركه البطولة أسماء أبو اليزيد، وصدقى صخر، وعبد الرحمن محمد، وهو من تأليف عبد الرحمن جويش وإخراج حسام علي.

وتعود دنيا سمير غانم للجمهور بمسلسل «عايشة الدور» وهو يتضمن 15 حلقة، وذلك بعد غياب لها ملحوظ، وتظهر فيه بشخصيات متعددة.

مسلسل «عايشة الدور» من تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندى أيضًا، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التى تعكس واقع المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.