بعد قرار الجامعة اليوم، الجزاءات البرلمانية لـ نائبة الغش عقب إحالتها للجنة القيم

قرر مجلس التأديب بـجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، حرمان طالبة برلمانية في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق من دخولها "ترم" في دراستها، على خلفية واقعة تحرير محضر غش لها بعد ضبطها بسماعات أذن خلال الامتحانات في 8 يناير من عام 2024.

إحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم بمجلس النواب

وكان قد قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم في واقعة الغش في الامتحانات بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، في يناير العام الماضي.

أين انتهت لجنة القيم بشأن النائبة نشوى رائف؟

وحتى الآن لم يعرض مجلس النواب، تقريرا بشأن ما انتهت إليه لجنة القيم في واقعة اتهام النائبة نشوى رائف بالغش أثناء أداء الامتحانات.

حيث تنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

تفاصيل إحالة النواب إلى لجنة القيم

كما جاء في المادة 30 النص على: يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.



ومنحت اللائحة الحق للجنة القيم بحفظ الموضوع، حيث تنص المادة 33 على: للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.

اختصاصات لجنة القيم في مجلس النواب



كما حددت المادة 34 اختصاصات لجنة القيم، حيث تنص على: تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة.

ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.

الجزاءات البرلمانية وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب

وجاء في الفصل الخامس من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الجزاءات البرلمانية، حيث تنص المادة 381 على: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:

أولًا: اللوم.

ثانيًا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

ثالثًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

خامسًا: إسقاط العضوية.

ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا، ثالثا، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.

وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.

تداول أخبار بشأن واقعة الغش في الامتحانات

وقال رئيس مجلس النواب: تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجديد.

وتابع رئيس النواب: لما كانت الواقعة - إن ثبتت - تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب؛ فقد انعقد مكتب المجلس، بحضور النائبة المذكورة، لسماع أقوالها فيما نسب إليها، إعمالًا لحكم المادة 30 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقرر إحالتها إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع، وإعداد تقرير للعرض على المجلس.

حرمان طالبة من ترم في الدراسة بعد واقعة الغش في الامتحانات

وكان قد أوضح مصدر مسئول بجامعة جنوب الوادي أن الطالبة عضوة في مجلس النواب، ومن محافظة أسيوط، وتدرس انتساب كلية الحقوق في الفرقة الثالثة، وبعد واقعة الغش لما تحضر إلى الجامعة مرة أخرى حتى قرر مجلس التأديب حرمانها "ترم" من دراستها.

بيان جامعة جنوب الوادي بعد واقعة غش نائبة

يٌذكر أن جامعة جنوب الوادى أصدرت بيانا يتضمن أنه في يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024، وأثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة «انتساب عام» بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا لامتحان مقرر «القضاء الإداري»، وأثناء مرور أحد معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة «مدرس مساعد» سمعت صوتًا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز.

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