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انعقاد مجلس الحديث السادس والثلاثين لقراءة “صحيح البخاري” بمسجد الإمام الحسين، اليوم

مجلس الحديث، فيتو
مجلس الحديث، فيتو

يعقد اليوم الأحد الموافق ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م، مجلس الحديث السادس والثلاثون لقراءة كتاب «صحيح الإمام البخاري» بالإسناد، برعاية  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف  الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة.

مجلس الحديث السادس والثلاثون لقراءة كتاب «صحيح الإمام البخاري» 

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه؛ والدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ والدكتور أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

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أسامة الأزهري الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور اسامة الازهري المجالس الحديثية صحيح الإمام البخاري مجلس الأعلى للشئون الإسلامية وزارة الأوقاف

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