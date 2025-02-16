الأحد 16 فبراير 2025
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أخبار مصر

إغلاق باب المنافسة على وظائف المونوريل في هذا الموعد

المونوريل، فيتو
المونوريل، فيتو
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أعلنت شركة مترو الأنفاق، أنه سيتم غلق الباب أمام تلقي طلبات وظائف المونوريل مع نهاية مواعيد العمل يوم الثلاثاء 18 فبراير على أن يتم بعدها فحص الطلبات الخاصة بالمتنافسين. 

وتقرر البدء فورًا في فرز الطلبات؛ لتصفية المنافسات على الوظائف بين المتنافسين  لتعيين أفضل العناصر في وظائف المونوريل وهو ما يتم اتباعه في كافة التعيينات للوظائف الفنية وغيرها. 

وسبق وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، استمرار تلقي طلبات التوظيف، بوظائف المونوريل، على أن يتم فرز الطلبات فور غلق باب التقديم، الذي حددته الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق يوم 18 فبراير الجاري، موعدا نهائيا لغلق باب التقديم بوظائف المترو الخاصة بتشغيل مونوريل أكتوبر. 

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قد أعلنت حاجتها لشغل وظيفة "مهندس" بنظام التعاقد لمدة عام – بعقد محدد المدة، للعمل بمشروع المونوريل.

 

وجاء نص إعلان الشركة كما يلي 

الإعلان رقم (1) لسنة 2025

 تعلن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن حاجتها  لشغل وظيفة "مهندس" بنظام التعاقد لمدة عام – بعقد محدد المدة، لتشغيل مونوريل شرق النيل ومترو الأنفاق القاهرة.

المتطلبات العامة لشغل الوظيفة:

- ذكور فقط.

- المؤهل العلمى المطلوب: بكالوريوس هندسة (مدنى / كهرباء / كهروميكانيكا / اتصالات/ إلكترونيات/ميكاترونيك)

- السن: لا يزيد السن عن (35 عاما) وقت التقديم للمسابقة.

- محل الإقامة: من قاطنى القاهرة الكبرى.

- الإلمام باللغة الإنجليزية (القبول لا يقل عن 70% من نتيجة اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة).

- الإلمام بالحاسب الآلى (حاصل على شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلى ICDL معتمدة).

- إجتياز الإختبارات الطبية (يتم عمل كشف طبى بالمجمع الطبى لهيئة سكك حديد مصر طبقًا وشروط الوظيفة).

- اجتياز الاختبارات النفسية (بالقوات المسلحة).

- اجتياز الاختبارات الشخصية.

- أدى الخدمة العسكرية أو معافًا.

المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب

- صورة من المؤهل الدراسى.

- صورة من موقف التجنيد.

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة

- صورة من بطاقة الرقم القومى.

- صورة شهادات خبرة (إن وجد).

- صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجد).

تقدم الطلبات بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يوميًا من الساعة (9 صباحًا) وحتى الساعة (1 ظهرًا) ما عدا يوم الجمعة وذلك خلال الفترة من (08 / 02 / 2025) حتى (18 / 02 / 2025).

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