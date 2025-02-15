مسلسلات رمضان 2025، تعرف على القناة الناقلة لمسلسل "جودر 2" (فيديو)

ينتظر محبو مسلسلات "ألف ليلة وليلة" عرض الجزء الثاني من مسلسل "جودر" في رمضان 2025.

وأعلنت قناة ON عن عرض مسلسل "جودر 2" في رمضان على شاشاتها بشكل حصري.

مسلسل "جودر: ألف ليلة وليلة" مكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024.

مسلسل "جودر" مستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوى، مجدي فكري، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

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