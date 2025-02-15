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حوادث

22 فبراير، أولى جلسات محاكمة رجل أعمال بتهمة قتل زوجته في التجمع

محاكمة رجل الأعمال
محاكمة رجل الأعمال قتل زوجته بالتجمع

حددت محكمة الاستئناف، جلسة 22 فبراير، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بقتل زوجته "م. أ" في منطقة التجمع الخامس.

 

محاكمة رجل الأعمال قتل زوجته بالتجمع

وأحالت النيابة العامة، رجل أعمال على خلفية اتهامه بقتل زوجته، بسبب نشوب خلافات حادة بينهما، وقام باعتدائه عليها بالضرب والخنق، متسببًا في إصابات بالغة أودت بحياتها.

تلقى قسم شرطة التجمع إشارة من المستشفى تفيد باستقبال سيدة تدعى "م. أ" مصابة بكدمات وآثار خنق أدت لخضوعها لعدة عمليات جراحية، لكنها لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، ووجود شبهة جنائية بالوفاة.

على الفور انتقلت قوة أمنية للمستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة رجل أعمال زوج المجني عليها؛ بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدي عليها.

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