غدا، محاكمة المتهمين في قضية المراهنات الكبرى

تنظر المحكمة الاقتصادية بأسيوط، غدا الأحد، ثاني جلسات محاكمة 28 متهما بممارسة أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، والمعروفة إعلاميا بقضية المراهنات الكبرى.

وطالب المستشار إسماعيل بركة دفاع المتهمان الخامس والرابع عشر بالتأجيل للاستعداد للمرافعة نظرا لأن هذه القضية اقتصادية والعقوبات فيها مالية، مشيرا إلى أن الحبس يكون جائزا وليس واجبا.

وجاء في أمر الإحالة الذي تنفرد فيتو بنشره وأعدته نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال برئاسة المستشار جمال داود رئيس النيابة أن النيابة العامة تتهم كلا من جمال نخلة مراد عبد الملاك - محبوس "، كريم نخلة مراد عبد الملاك -محبوس "، كيرلس أيوب يعقوب أيوب " هارب "، عماد ناجي عبد الملاك" محبوس، ابانوب سليمان مصداقي واصف- محبوس، شنوده ناجي نمر عبد الملاك" هارب، سمیح عیسى فؤاد بطرس- محبوس، مايكل عيسى فؤاد بطرس -محبوس.



كما ضمت قائمة المتهمين حسام عیسی فؤاد بطرس -محبوس “، هیثم ناصر سمعان جرجس ”هارب "، باسم عبد الملاك جرس جاد" هارب "، مروان منصور إبراهيم منصور- هارب ؛ مينا كميل صدقي حنا- محبوس، علاء عاطف شوقي جاد -هارب، أيوب لوقا أيوب -هارب، بيشوى لوقا أيوب" هارب "، محمد عزت عبد الفتاح قطب زيادة -محبوس، مايكل مالك فهمي -هارب "، ماجد عطا اسحق إبراهيم "- هارب "، ميلاد فكري مراول خله -هارب، جورج نعيم عبد الملاك إبراهيم مندوب مبيعات- مخلى سبيله، ابراهيم محمد أحمد توفيق بحيري مندوب مبيعات " مخلى سبيله"، اسلام جمال خلف الله شحاته موظف، محمد حمدي عبد اللاه محمد- مخلى سبيله، عبد الرحمن خليل سعد موظف -مخلي سبيله، خالد عبد اللطيف- مخلى سبيله، محمد طارق يوسف -مخلي سبيله لأنهم في 21 أغسطس 2024 بدائرة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط المتهمون من الأول حتى السابع عشر تلقوا رهانات على مواقع المراهنات المختلفة بشأن الألعاب الرياضية وتوسطوا فيها حال كونهم غير مرخص لهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تاجروا في العملات المشفرة بدون الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين اشتركوا مع آخر مجهول في إفشاء حسابات خاصة (وكيل معتمد توقعات (مجاني) على موقع الفيس بوك وموقع التليجرام، وكذا عدة مجموعات على تطبيق الواتس آب، بهدف ارتكاب الجريمة محل الوصف السابق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين أداروا واستخدموا الحسابات الخاصة محل الاتهام السابق في ارتكاب جريمة تلقّي الرهانات محل الاتهام بالوصف الأول، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من التاسع عشر حتى الثامن والعشرين، حال كونهم أحد التابعين المُقدِّمين ومُشغِّلي خدمات الاتصالات، لم يلتزموا بالحصول على معلومات وبيانات من مستخدمي تلك الخدمات من المواطنين، على النحو المبين بالتحقيقات.



كما قاموا، حال كونهم حائزي بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا، بإفشاء وإتاحة وتداول تلك البيانات في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وبدون موافقة الأشخاص المعنيين بتلك البيانات، قاصدين من ذلك الحصول على منفعة، على النحو الوارد بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثامن عشر اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين من التاسع عشر حتى الثامن والعشرين—التابعين المُقدِّمين ومُشغِّلي خدمات الاتصالات ووكلائهم—على إفشاء معلومات وبيانات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصالات بدون وجه حق، وذلك بأن استعملوا شرائح اتصالات مسجلة ببيانات لا تخص مستخدميها الفعليين، وقد تمت تلك الجريمة بناءً على ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين من التاسع عشر حتى الثامن والعشرين—التابعين للمُقدِّمين ومُشغِّلي خدمات ووكلائهم—على عدم الالتزام بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدمي تلك الخدمات من المواطنين، وذلك بأن اتفق معهم على تسجيل شرائح الاتصالات ببيانات لا تخص مستخدميها الفعليين، وقد تمت تلك بناءً على ذلك الاتفاق، على النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الثامن عشر، حال كونه حائزًا لبيانات شخصية معالجة إلكترونيًا محل الاتهامين السابقين، قام بإفشاء وإتاحة وتداول تلك البيانات في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وبدون موافقة الأشخاص المعنيين بتلك البيانات، قاصدًا من ذلك الحصول على أموال، وذلك بأن أمد منصات المراهنات محل الاتهامين رقمي (١/١) بشرائح الاتصال محل الاتهامين السابقين، حال كونها مسجلة ببيانات لا تخص مستخدميها الفعليين، قاصدًا من ذلك تحقيق منافع مادية، على النحو المبين بالتحقيقات.

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