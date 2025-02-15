السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

6 أرقام قياسية لعمر مرموش بعد تسجيل هاتريك في الدوري الإنجليزي (انفوجراف)

مرموش
مرموش

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي قميص مانشستر سيتي محمد صلاح ورياض محرز مانشستر سيتي مرموش محمد صلاح

مواد متعلقة

من الباب الكبير، مرموش ينضم لقائمة الهدافين المصريين في البريميرليج

على خطى صلاح، أرقام قياسية لمرموش بعد إحرازه هاتريك بالدوري الإنجليزي

عمر مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

مبابي يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد
ads

الأكثر قراءة

تعرف على رد الأهلي والخطيب بعد مبادرة مرتضى منصور

هاتريك مرموش يمنح السيتي فوزا مستحقا على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

عمر مرموش يسجل ثالث أهداف السيتي في شباك نيوكاسل

بعد واقعة الغش، جامعة جنوب الوادي تحرم عضوة بالبرلمان من دخول امتحان "الترم"

غدا، رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

كارثة جديدة بانفجار أكبر براكين إثيوبيا، الخبراء يكشفون تأثيره على سد النهضة

سعر كرتونة البيض الآن في الأسواق

منوعات

المزيد

اعتقال مواطن أمريكي بتهمة تهريب المخدرات في روسيا

بعد شائعة انفصالهما، باراك أوباما يغازل زوجته بتغريدة بمناسبة عيد الحب

أكل يديها، هجوم شرس لسمكة قرش على سائحة في الكاريبي

عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة في الجزائر.. ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

6 أرقام قياسية لعمر مرموش بعد تسجيل هاتريك في الدوري الإنجليزي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

داعية إسلامية تكشف بشارة سارة من النبي الكريم لأهل مصر(فيديو)

من الكتاب والسنة، فضل قراءة القرآن والاستماع إليه وأيهما أفضل؟

زوجي يتجسس علي ويفتح رسائلي الخاصة فما حكم الشرع؟أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية