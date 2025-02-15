تفاصيل حادث شحوط باخرة سياحية بنهر النيل في المنيا (صور)

أكد تقرير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في المنيا، والخاص لواقعة شحوط باخرة سياحية في نهر النيل في مدينة المنيا،عدم وجود خسائر بشرية أو مادية، وأنه تم التأكد من سلامة الجميع، وجار التحريك.

وأعلنت صفحة محافظة المنيا، على موقع فيس بوك، عن شحوط باخرة سياحية في نهر النيل في مدينة المنيا، على متنها عدد من السياح الأجانب.

وأكدت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة المنيا، عبر حسابها على فيس بوك، أن الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، يقوم بالإشراف على عملية تعويم الباخرة السياحية من أجل استكمال رحلتها.

وتابعت أن الباخرة شحطت أمام المتحف الأتوني شرق النيل في مدينة المنيا وعلى متنها عدد من السياح الأجانب.

شحوط باخرة سياحية في نهر النيل في مدينة المنيا

وجدير بالذكر، أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، اليوم السبت، الاستعانة بباخرة الوحدة المحلية لمركز المنيا، لنقل 40 سائحا بينهم 39 سائح إنجليزي الجنسية، وسائق أمريكي الجنسية، من فوق باخرة سياحية شحطت اليوم، بالقرب من كوبري المنيا بنهر النيل بمدينة المنيا، أثناء قدومها من منطقة تل العمارنة بمركز دير مواس إلى مورس اخناتون، بمدينة المنيا، للمبيت بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.