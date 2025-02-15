السبت 15 فبراير 2025
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تفاصيل حادث شحوط باخرة سياحية بنهر النيل في المنيا (صور)

شحوط باخرة سياحية
شحوط باخرة سياحية في نهر النيل في مدينة المنيا،

أكد تقرير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في المنيا، والخاص لواقعة شحوط باخرة سياحية في نهر النيل في مدينة المنيا،عدم وجود خسائر بشرية أو مادية، وأنه تم التأكد من سلامة الجميع، وجار التحريك.

وأعلنت صفحة محافظة المنيا، على موقع فيس بوك، عن شحوط باخرة سياحية في نهر النيل في مدينة المنيا، على متنها عدد من السياح الأجانب.

 وأكدت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة المنيا، عبر حسابها على فيس بوك، أن الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، يقوم بالإشراف على عملية تعويم الباخرة السياحية من أجل استكمال رحلتها.

وتابعت أن الباخرة شحطت أمام المتحف الأتوني شرق النيل في مدينة المنيا وعلى متنها عدد من السياح الأجانب.

شحوط باخرة سياحية في نهر النيل في مدينة المنيا

وجدير بالذكر، أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، اليوم السبت، الاستعانة بباخرة الوحدة المحلية لمركز المنيا، لنقل 40 سائحا بينهم 39 سائح إنجليزي الجنسية، وسائق أمريكي الجنسية، من فوق باخرة سياحية شحطت اليوم، بالقرب من كوبري المنيا بنهر النيل بمدينة المنيا، أثناء قدومها من منطقة تل العمارنة بمركز دير مواس إلى مورس اخناتون، بمدينة المنيا، للمبيت بها.

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