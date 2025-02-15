منها زيادة الحصيلة الدولارية، خبير عقاري يكشف 5 فوائد من إطلاق بوابة مصر العقارية

كشف إسلام الجمال الخبير العقاري عن الهدف من إطلاق منصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS)، والتى تعد أول منصة رسمية متخصصة فى تسويق العقارات إلكترونيًا.

عرض العقارات المصرية للداخل والخارج

وأوضح أن منصة مصر العقارية بمثابة بوابة ونافذة للعقار المصري، أمام جميع الراغبين في الشراء، سواء داخل مصر أو خارجها، إضافة إلى ووجود رقم تعريفى للوحدة السكنية، مؤكدًا أنها فرصة جيدة للغاية نحو تصدير العقار المصري، وزيادة الحصيلة الدولارية من منتج مهمة للغاية، ويمثل أحد الروافد الأساسية للاقتصاد المصري.

طرح أسعار العقارات وطرق الدفع من خلال منصة مصر العقارية

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «ليفل» الذي تقدمه ندى منسي على قناة «هي»، منصة مصر العقارية لن يقتصر دورها على إتاحة العقارات الموجودة في السوق المصري، أو الوصول إلى صور تفصيلية للوحدات المختلفة، والاطلاع على المساحات، لكن أيضًا معرفة الأسعار وطرق الدفع، مما يتيح للعملاء تجربة شراء أكثر شفافية وسهولة.

تعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية

ولفت إلي أن انشاء منصة مصر العقارية من شأنه أن يعزز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، مما يسهم فى تحقيق طفرة بالقطاع العقارى المصري.

حصر وإدارة وتسويق الثروة العقارية المصرية

وأوضح: أنه من خلال الرقم العقارى الموحد، يمكن حصر وإدارة وتسويق الثروة العقارية بطريقة جيدة، إضافة إلى ضبط العلاقة بين العميل والمطور العقاري. وأوضح أن إطلاق منصة مصر الرقمية خطوة مهمة نحو توجه الدولة للتحول الرقمى وتعزيز الشفافية فى السوق العقاري،

ما هو نظام (MLS)؟

وأشار إلي أن أن نظام (MLS)، يعد هو أول نظام متعدد الإدراجات فى مصر، ضمن المبادرة الحكومية التي توفر مركزًا موحدًا لجميع أطراف السوق العقارى، بينهم الوكلاء العقاريون، المطورون، الجهات الحكومية، والمؤسسات المالية، كونها منظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارى مركزي منظم.

الجدير بالذكر أن منصة مصر العقارية، تأسست بهدف أن تصبح المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات العقارية، بعد أن شهد السوق العقاري نوعًا من عدم التنظيم، بهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على بيانات دقيقة وأصلية للسوق العقاري في مصر

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