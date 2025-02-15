من الباب الكبير، مرموش ينضم لقائمة الهدافين المصريين في البريميرليج

سجل عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ثلاثة أهداف “هاتريك” في شباك نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إنجاز جديد

عمر مرموش أصبح اللاعب المصري رقم 11 الذي يسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز، وينضم إلى قائمة مميزة من اللاعبين المصريين الذين سجلوا في البريميرليج.

هذه القائمة تشمل أسماء كبيرة مثل محمد صلاح، أحمد حسام "ميدو"، عمرو زكي، محمود تريزيجيه، أحمد المحمدي، رمضان صبحي، أحمد حجازي، سام مرسي، حسام غالي، ومحمد النني.

إنجاز عمر مرموش يُضاف إلى تاريخ المحترفين المصريين في إنجلترا، ويظهر مدى جودة اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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