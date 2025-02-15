السبت 15 فبراير 2025
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محافظات

شحوط باخرة سياحية في النيل بالمنيا

باخرة سياحية
باخرة سياحية

 أعلنت صفحة محافظة المنيا، على موقع فيس بوك، عن شحوط باخرة سياحية في نهر النيل في مدينة المنيا، على متنها عدد من السياح الأجانب.

 وأكدت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة المنيا، عبر حسابها على فيس بوك، أن الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، يقوم بالإشراف على عملية تعويم الباخرة السياحية من أجل استكمال رحلتها.

وتابعت أن الباخرة شحطت أمام المتحف الأتوني شرق النيل في مدينة المنيا وعلى متنها عدد من السياح الأجانب.

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شحوط باخرة سياحية في نهر النيل باخرة سياحية في نهر النيل في مدينة المنيا نهر النيل في مدينة المنيا شحوط باخرة سياحية نائب محافظ المنيا

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