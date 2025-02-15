نجاح إجراء ٢٨٤ عملية جراحية مجانية بمستشفى سوهاج الجامعي خلال شهر

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن نجاح قسم الجراحة العامة في إجراء ٢٨٤ عملية جراحية خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بالخدمات الطبية داخل المستشفيات الجامعية وأقسامها المختلفة.

إجراء ٢٨٤عملية جراحية مجانية بقسم الجراحة العامة بمستشفى سوهاج الجامعي خلال شهر

وأكد النعماني علي أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الطاقم الطبي والتمريضي، بالإضافة إلى التطوير المستمر في الإمكانيات الطبية والتجهيزات داخل المستشفيات الجامعية، مشددًا على استعدادها وجاهزيتها التامة لإستقبال الحالات الطارئة وإجراء التدخلات الجراحية المتقدمة لخدمة أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

أجراء ٥١ الف و٥٠٧ حالة مرضية ما يزيد عن ١٠ آلاف عملية جراحية خلال عام

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن العمليات التي أجريت تنوعت ما بين ١٦٠ عملية كبرى، ٩١ عملية متوسطة، و٣٣عملية صغرى، وشملت حالات طارئة وأخرى غير طارئة في تخصصات الجراحة العامة، جراحة الأورام، وجراحات المناظير.

وأشار الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن قسم الجراحة العامة يعد من الأقسام التي تشهد إقبالًا كبيرًا على مدار العام، حيث استقبل القسم خلال العام الماضي ٥١ الف و٥٠٧ حالة مرضية، وأجرى ما يزيد عن ١٠ آلاف عملية جراحية، جميعها تمت بالمجان تحت إشراف نخبة من أساتذة الجراحة العامة.

وأوضح الدكتور علاء السيوطي رئيس القسم أن العمليات شملت مختلف التخصصات الجراحية، مع الإلتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أفضل رعاية صحية للمرضى.

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