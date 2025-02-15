السبت 15 فبراير 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يلتقى المديرة التنفيذية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مع ماري أنطوانيت روز كاتر، المديرة التنفيذية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات والتجمعات الأفريقية، والسفير محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا، والمندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الأفريقي.

 

مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي

 جاء ذلك خلال مشاركته رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، التي تستضيفها العاصمة الأثيوبية "أديس أبابا".

 وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على الدور المهم للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وحرص مصر الدائم على دعمها، والعمل على ضمان الاستدامة المالية للآلية، سعيًا لتحقيق أهداف الآلية المرجوة بمزيد من الفاعلية.

 وفى هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى موافقة اللجنة الفرعية للميزانية والشئون الإدارية تحت الرئاسة المصرية على تخصيص ميزانية تكميلية بحوالي 1.5 مليون دولار، من بينها حوالي 1.1 مليون دولار من الصندوق الاحتياطي الممول من الدول الأعضاء، مؤكدًا فى هذا الإطار حرص مصر على اتمام الموافقة على هذا التخصيص، وهو ما يأتي تأكيدًا لدعم مصر لجهود الآلية وتعزيز دورها.

 

التشكيل الجديد للجنة الوطنية المعنية بعمل الآلية الأفريقية 

 ولفت رئيس الوزراء إلى أنه جار استصدار قرار بالتشكيل الجديد للجنة الوطنية المعنية بعمل الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، موضحًا أن مصر تعتزم التركيز على ملف الاصلاح الإداري خلال المراجعة الطوعية المقبلة، مؤكدًا الاستعداد لمشاركة تجربة الدولة المصرية فى هذا الملف مع الدول الأفريقية الشقيقة لنقل الخبرات فى هذا المجال والاستفادة مما تم تحقيقه من نتائج فى هذا الملف الحيوي.

وفى ذات السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، استعداد مصر للتعاون مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء فى مجال الإدارة العامة وبناء القدرات، وتقديم خبراتها لمختلف الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقي.

من جانبها، أعربت ماري أنطوانيت روز كاتر، عن تقديرها للجهود والدعم المقدم من جانب الدولة المصرية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، للقيام بدورها بمزيد من الفاعلية خلال الفترة القادمة، مؤكدة استمرار التعاون والتنسيق مع مصر فى العديد من الموضوعات والملفات التى تمثل أهمية بالنسبة لعمل الآلية، والاستفادة من التجارب والخبرات المصرية فى العديد من تلك الملفات  .

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