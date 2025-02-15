السبت 15 فبراير 2025
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وزير الإسكان يتفقد مشروع إسكان "روضة العبور"

شريف الشربيني خلال
شريف الشربيني خلال التفقد

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بمدينة العبور بتفقد مشروع إسكان روضة العبور، ومحطة مياه الشرب بالمدينة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتجول وزير الإسكان بموقع مشروع إسكان روضة العبور، والذي يضم ١٣٤ عمارة سكنية بحي السلام ثان، وتفقد إحدى الوحدات السكنية، حيث أثنى على مستوى التشطيبات والتصميم، ويضم المشروع ٤١٧١ وحدة سكنية و٤٧٥ وحدة إدارية و۳۸۲ وحدة تجارية، بجانب مشروعات الخدمات: مدرسة تعليم أساسي سعة ٦٦ فصلا تم تشغيلها، ومدرسة تعليم ثانوي ۳۳ فصلا، والمخابز، والحضانة، والمركز الطبي.

وانتقل المهندس شريف الشربيني لتفقد محطة تنقية مياه الشرب بمدينة العبور واستمع إلى شرح تفصيلي لآلية العمل بالمحطة حيث تعمل بطاقة مليون م3 يوميًا، بجانب أعمال التوسعات الجاري تنفيذها، والتى تُعد من كبرى محطات المياه على مستوى الجمهورية، وتقوم بتغذية عددٍ من المدن والمناطق المجاورة (مدينة القاهرة الجديدة - مدينة العبور -  مدينة العبور الجديدة - مدينة بدر - مدينة السلام - مدينة النهضة).

وتجول وزير الإسكان بمكونات المحطة المختلفة، وتابع سير العمل بها، بجانب تفقد أعمال التوسعة بالمرحلتين الرابعة والخامسة، مشددا على ضرورة متابعة وتقييم أعمال تشغيل وصيانة المحطة والمأخذ المغذى لها، والانتهاء من كافة أعمال رفع الكفاءة من أجل ضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، طبقًا للمواصفات.

شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة دفع العمل لإنهاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة، وذلك في إطار الحرص على الالتزام بتسليم الوحدات السكنية للمتقدمين للحجز في التوقيتات المحددة، وإتاحة الوحدات الجديدة للمواطنين لتلبية رغباتهم.
جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، للموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن 15 مايو، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، والسادات، وأسيوط الجديدة، من خلال نتائج جولات تفقدية وتقارير عن المشروعات، مطالبًا مسئولي أجهزة المدن الجديدة، بالالتزام التام بمواعيد ومواصفات تنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الهدف من تلك المشروعات هو توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتوفير فرص العمل، بجانب العمل على تلبية رغبات المواطنين في تملك مسكنهم الخاص والملائم الذي يوفر جودة الحياة، وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، مشروعات الطرق والمرافق بمنطقة النرجس، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" المخصصة لمحدودي الدخل، يرافقه مسئولو الجهاز.
وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أن المشروع يضم 465 عمارة بها 11,160 وحدة سكنية، ويتم حاليًا استكمال أعمال الطبقة الاسفلتية للطرق، باستخدام أحدث المواد لضمان أعلى معايير الجودة، بجانب تنفيذ أعمال الزراعة وتنسيق الموقع، بهدف تحسين البيئة العامة وتوفير مساحات خضراء للمستفيدين. 
وأكد المهندس علي سعد، الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، لضمان تسليم الوحدات السكنية إلى مستحقيها في المواعيد المقررة.

وتفقد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، تقدم الأعمال بمشروعات "سكن لكل المصريين" بمنطقة 2600 فدان والحيين 14 و15 بالمدينة، بهدف الاطمئنان على سير العمل والتأكيد على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز الوحدات السكنية تمهيدًا لتسليمها لمستحقيها.
وتابع رئيس جهاز العبور الجديدة، في جولته مشروع 66 عمارة، وبه 1584 وحدة سكنية ضمن مشروع "عمارات النزهة"، كما تابع أعمال الطرق وأماكن الانتظار وتنسيق الموقع بالمشروع، مؤكدًا الالتزام بالتوقيتات المحددة لتسليم الوحدات مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة.
 

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