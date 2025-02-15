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محافظات

المشروع القومي للياقة البدنية بكفر الشيخ يشارك في بطولة الجمهورية التنافسية

المشروع القومي للياقة
المشروع القومي للياقة البدنية بكفرالشيخ

 شارك المشروع القومي للياقة البدنية بكفر الشيخ، في بطولة الجمهورية للياقة البدنية واللياقة التنافسية ضمن المبادرة القومية "لياقة المصريين" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بإشراف الاتحاد المصري للياقة الشارع واللياقة التنافسية وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

 وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البطولة أقيمت على مدار يومين بنادي الزهور بالتجمع الخامس وبمشاركة 600 متسابق ومتسابقة من مختلف محافظات مصر في أجواء حماسية لنشر ثقافة الرياضة واللياقة البدنية في جميع محافظات الجمهورية، وتعزيز مفهوم الرياضة كأسلوب حياة.

كما شارك فريق كفر الشيخ فى بطولة الجمهورية للياقة التنافسية والشارع، بإشراف الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، وحضور  الدكتور وائل عز الدين، الدكتور محمد هارون ممثلى وزارة الشباب والدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظات الجمهورية

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