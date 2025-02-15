السبت 15 فبراير 2025
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ترامب.. نتنياهو مقامرة سياسية أم تلاعب استراتيجي؟! (1)

المعارك الكبرى لا تحسم عسكريًا بل تحسم على طاولة التفاوض وعلى مائدة السياسة؛ فالصراع الآن صراع إرادات.. هذا ما يفهمه ترامب ونتنياهو ويلعبان عليه جيدًا! ولدي قناعة بأن الأمريكي ليس وسيطًا بل شريكًا مع الإسرائيلي؛ ومن ثم فلا مفر من المواجهة بكل ما نملكه بأوراق ضغط وهى كثيرة لو تعلمون، ولا بد من إدخال أطراف أخرى في المقاربة السياسية!

أتفق مع ما ذهب إليه البعض بأن ما يفعله ترامب ونتنياهو ليس مجرد هراء سياسي، بل هو تلاعب استراتيجي محسوب يعتمد على خلق واقع وهمي بحيث تصبح الأفكار المستحيلة قابلة للنقاش، والمشاريع غير القابلة للتنفيذ وكأنها سيناريوهات مطروحة.. 

فهذه ليست سياسة مرتجلة، بل أسلوبًا مدروسًا مستوحى من نظريات سياسية وإعلامية تستهدف لإعادة تشكيل الوعي العام ودفع الخصوم إلى مواقع دفاعية بدلًا من إبقائهم في موقع الهجوم.

والسؤال: هل يستطيع ترامب تهجير الفلسطينيين من الضفة وغزة، أو ضم جرينلاند وكندا وقناة بنما؟ الإجابة المنطقية: لا.. لكن هل هذا يعني أن مجرد الحديث عن هذه الأفكار بلا تأثير؟ والإجابة أيضًا لا.

نتنياهو ومن خلف نتنياهو ينطلقون في تصريحاتهم من نظريات معروفة؛ أولاها: نظرية الدخان والمرايا Smoke and Mirrors، وتلك الاستراتيجية تهدف لتحويل الوهم إلى حقيقة إعلامية عبر خلق ضجة إعلامية ضخمة حول شيء غير حقيقي، بهدف تشتيت الانتباه أو تحقيق أهداف غير معلنة.. 

ذلك أن تكرار الحديث -مثلًا- عن تهجير الفلسطينيين رغم استحالة تنفيذه، ليس لأن أحدًا يعتقد بإمكانية حدوثه، بل لجعل الناس يتعاملون معه كأمر مطروح للنقاش بدلًا من رفضه فورًا، وفي الوقت ذاته تحويل قضية فشل إسرائيل عسكريًا في غزة إلى نقاش حول: أين سيذهب الفلسطينيون؟ وكأن رحيلهم أمر محتوم والخلاف فقط على الوجهة!

وشيئًا فشيئًا تتحول الدول المستهدفة (مصر، الأردن، دول الخليج) من الرفض المطلق في تلك الطروحات إلى التفاوض على صفقة مهما تكن معقوليتها.. وشيئًا فشيئًا يبدأ الجمهور في التعامل مع التهجير كفكرة مطروحة رغم أنها جريمة حرب مستحيلة التنفيذ.

أما الأطراف العربية والدولية فتُجبر على إصدار تصريحات نفي وتوضيح، مما يجعلها في موقف دفاعي، ويمنح القصة مصداقية زائفة؛ ومن ثم يتحول النقاش من هل يجب وقف العدوان الإسرائيلي؟ إلى ما البدائل المطروحة أمام الفلسطينيين؟ وهو بالضبط الهدف الحقيقي من هذا التضليل؟!

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عقلية الصندوق الأسود!

ولا يكتفي ترامب/ نتنياهو بذلك بل ينطلقان إلى محاكاة نظرية أخرى وهي إغراق الساحة Flood the Zone، بهدف السيطرة عبر الفوضى وإغراق الإعلام والرأي العام بوابل من التصريحات والقرارات، بغض النظر عن واقعيتها، بهدف السيطرة على السردية السياسية.. فهل نكتفي بردود الفعل أم نسبق الخصم بخطوة ونضعه في موقف رد الفعل؟!

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ترامب ونتنياهو تهجير الفلسطينيين تشكيل الوعى ردود الفعل وقف العدوان الفلسطينيين إسرائيل التفاوض

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