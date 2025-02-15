السبت 15 فبراير 2025
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رياضة

تحديات تنتظر بيسيرو مع الزمالك

بيسيرو
بيسيرو

يواجه جوزيه بيسيرو، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، تحديات كبيرة في مهمته المقبلة، أبرزها إعادة الفريق إلى مستواه الفني العالي بعد التراجع الذي شهدته فترة السويسري كريستيان جروس، فقد عانى الزمالك من تراجع في أداء اللاعبين، حيث ظهرت بعض الهزات الفنية والبدنية في الأداء الجماعي، وهو ما سيضع بيسيرو أمام مهمة صعبة في إعادة الثقة للاعبين وتطوير أدائهم بشكل ملحوظ.

أحد التحديات الأخرى التي ستواجه بيسيرو هو منح الفرصة للاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق لعب كافية تحت قيادة جروس، بعض اللاعبين كانوا بعيدين عن التشكيلة الأساسية، مما أثر على مستواهم الفني، لذلك، يحتاج المدرب البرتغالي إلى استثمار هذه الفرص وإعادة دمج هؤلاء اللاعبين في التشكيلة بشكل مناسب لتحقيق التوازن داخل الفريق.

أما التحدي الأبرز في الفترة القريبة فهو تحقيق الفوز في المباراة القادمة ضد بتروجت، وهو لقاء مهم في سياق تحضير الفريق لمباراة الأهلي في الدوري، فالفوز في مباراة بتروجت سيكون خطوة ضرورية لاستعادة الثقة وتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي، التي تعد من أبرز المباريات المنتظرة في الدوري المصري.

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جوزيه بيسيرو الزمالك السويسري كريستيان جروس بيسيرو بتروجت

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