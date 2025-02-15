أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه إصابة بتسمم بحي كفر المنصورة بمدينة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم في المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة أسرة باشتباه تسمم في حي كفر المنصورة بمدينة المنيا.

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في المنيا

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في المنيا وهم "عزة. ع. ط"، 15 سنة، واشقائها محمد 20 سنة، وريناد- 7 سنوات، و"سعاد. ع. ع"، 48 سنة، و"علي ط. س"، 51 سنة، مقيمين جميعا بكفر المنصورة، بمغص معوي وهبوط وقيء مستمر واطراب بالوعي وهبوط عام.

مستشفى الصدر بالمنيا

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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