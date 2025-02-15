ضبط 13 كيلو حشيش، سقوط تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بالسلام والمعصرة

ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة القبض على شخصين بحوزتهما 13 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهما بمنطقة السلام والمعصرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسمى شرطة "السلام أول والمعصرة") بجلب كميات من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

تم استهداف المتهمين وضبطهما وعُثر بحوزتهما على (13 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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