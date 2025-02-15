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أخبار مصر

برنامج عمل مكثف، رئيس قبرص يزور مصر الإثنين المقبل

رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس
رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس
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 يزور الرئيس القبرصى نيكوس خريستودوليدس القاهرة الإثنين المقبل، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، والذى  يقام تحت رعاية الرئيس السيسي، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، والذي ينطلق تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة".

 

النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"

 وتحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظم وزارة البترول والثروة المعدنية فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2025 تحت شعار " بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة "، وذلك بحضور الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس بدعوة من الرئيس السيسي.

 

توقيع اتفاقيات هامة لتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي

 وسيتم توقيع اتفاقيات هامة لتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي في اطار الدور المحوري لمصر كمركز اقليمي للطاقة والتي تتيح الاستفادة من موارد الغاز القبرصي باستغلال البنية التحتية المصرية لإعادة تصديره من خلال مصر، تحقيقا للمنفعة الاقتصادية للبلدين وشركاء الاستثمار من شركات الطاقة العالمية.

وقال الرئيس القبرصى - فى تدوينة عبر حسابه على منصة "أكس"- "بناء على دعوة من الرئيس السيسي سأزور القاهرة فى 17 فبراير لحضور حفل توقيع اتفاقيتين مهمتين لتطوير موارد الغاز فى منطقة كرونوس وأفروديت فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".

وأضاف الرئيس القبرصي: "خطوة أخرى فى تعزيز النمو فى منطقتنا".

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