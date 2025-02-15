السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

إصابة 4 أشخاص من
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في المنيا إثر انقلاب سيارة ملاكي

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في المنيا إثر انقلاب سيارة ملاكي  

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا أمام مركز المنيا

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في المنيا 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في محافظة القاهرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

العثور على جثة موظف مصابة بجروح خطيرة في محطة مياه الشرب بالمنيا

مصرع وإصابة 6 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالمنيا

إغلاق مزلقان 56 في أبوقرقاص القبلي لإجراء أعمال الصيانة

قطع المياه عن مركز مطاي بالمنيا غدًا لمدة 13 ساعة

الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل معرض أهلا رمضان بالمنيا

مدفعلهاش إيجار من 45 عامًا، محافظ المنيا يساعد مسنّة استنجدت به في ملوي

شوفت نفسي تحت الأرض، دكتور بجامعة المنيا يتنبأ بموته قبل 24ساعة من وفاته

ضبط سيارات "بيك أب" تنقل عمال محاجر ومزارع في المنيا (صور)

ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء في حالة عدم شحن العدادات لمدة شهرين

موعد أول يوم رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 يسجل هذه القيمة

أخبار مصر: زلزال قوي يهز إثيوبيا، صدمة عن مفاوضات زيزو، ناسا تحذر من كارثة قرب مصر، قصة العثور على مخدرات في دم رضيع بالجيزة

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم السبت 15 فبراير 2025

حركة مؤشر الدولار، أين يتجه في التداولات العالمية اليوم السبت؟

مقتل 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 15 فبراير 2025

منوعات

المزيد

عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة في الجزائر.. ما القصة؟

البرازيل تصبح المورد الرئيسي للقهوة إلى روسيا

لديه 12 ولدًا، مؤثرة شهيرة على مواقع التواصل تفجر مفاجأة: "أنجبت طفلًا من ماسك"

بمبلغ يفوق الخيال، "أوبن إيه.آي" ترفض عرضًا من ماسك لشراء الشركة

المزيد

خدمات

المزيد

رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

قبل عودة العاصفة، الأرصاد تكشف عن مفاجأة في طقس اليوم حتى الإثنين المقبل

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

أبرزها الإسماعيلي والأهلي.. مواعيد الجولة الـ 14 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد أول يوم رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك

أمين البحوث الإسلامية من الدنمارك: وثيقة المدينة أعلى شهادة تضمنت مبادئ ترسيخ العدل

معنى ثبورا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 13 من سورة الفرقان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية