إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في المنيا إثر انقلاب سيارة ملاكي

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا أمام مركز المنيا.

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في محافظة القاهرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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