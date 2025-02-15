وفاة عامل وإصابة 2 آخرين في تصادم ملاكي بتروسيكل بالمنيا

لقى عامل مصرعة فيما أصيب 2 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قرية بلنصورة التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام قرية بلنصورة التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

وفاة عامل وإصابة 2 آخرين إثر تصادم ملاكي بتروسيكل بالمنيا

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة عامل وإصابة 2 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج جميعهم مقيمين بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.



وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وايداع المتوفي داخل مشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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