مسلسلات رمضان 2025، القناة الناقلة لـ«قهوة المحطة» (فيديو)

مسلسلات رمضان 2025، كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن القناة الناقلة لمسلسل "قهوة المحطة" بطولة الفنان الشاب أحمد غزي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025.

القناة الناقلة لمسلسل قهوة المحطة

ويعرض مسلسل قهوة المحطة في رمضان المقبل عبر قناة on، حيث كشفت القناة البرومو التشويقي للعمل.

ومسلسل "قهوة المحطة" ينتمى لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية.

قصة مسلسل قهوة المحطة

وتدور أحداث المسلسل حول مقهى محطة مجاورة لمحطة قطارات الجيزة أو رمسيس، يقصدها المسافرون من الجنوب والشمال إلى العاصمة القاهرة بأحلامهم ومصالحهم وأسبابهم المختلفة في إطار اجتماعي تشويقي.

أبطال مسلسل قهوة المحطة

ومسلسل قهوة المحطة بطولة أحمد غُزي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، هالة صدقي، رياض الخولي، انتصار، ضياء عبدالخالق، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إسلام خيري.

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