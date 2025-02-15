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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، تعرف على قصة وأبطال السبع

أبطال السبع، فيتو
أبطال السبع، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، يجمع مسلسل السبع المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2025 كل من الفنان السوري باسم ياخور والفنانة أمل عرفة. 

تفاصيل مسلسل السبع 

العمل من قصة بشار مارديني وتأليف فادي سليم وسيف رضا حامد ومن إخراج فادي سليم ويجمع نخبة من نجوم الدراما السورية، أبرزهم باسم ياخور، أمل عرفة، عبد المنعم عمايري، أمل بوشوشة، تيسير إدريس، مرح جبر، حلا رجب، جفرا يونس، روعة السعدي، وحسن خليل.  

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، حيث يدور حول ملحمة الحرية والتمرد في وجه الطغيان والتجبر، حيث يقدم المسلسل قصة ملحمية جديدة من عالم درامي مختلف يسيطر عليه الجبروت.

 

قنوات عرض مسلسل السبع

وسيعرض المسلسل عبر عدة قنوات عربية، من بينها روتانا خليجية، روتانا دراما، LBC، رؤيا، لنا، والجزائر، بالإضافة إلى تطبيق واجد. 

العمل يُعد من أكثر المسلسلات المنتظرة للموسم الرمضاني المقبل، حيث يقدم تجربة درامية جديدة لم يسبق طرحها في الدراما السورية.  

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