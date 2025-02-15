تجديد حبس المتهم بقتل صديقه لخلاف على جمع القمامة في العجوزة

جدد قاضى معارضات الجيزة حبس جامع قمامة، طعن صديقه في مشاجرة نشبت بينهما حول أسبقية جمع القمامة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

العثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات بأحد شوارع

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات بأحد شوارع بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبيّن أن الجثة لشاب يدعى "عبدالرحمن محمد" 23 عامًا، يعمل جامع قمامة، ومصاب بطعنة نافذة في الصدر أودت بحياته في الحال.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، ويدعى "عبدالرحمن.ب" 27 عامًا، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية حول أولوية جمع القمامة في المنطقة، تطورت إلى مشاجرة استل خلالها المتهم سلاحا أبيض "سكين" وسدد طعنة نافذة للضحية، ليسقط غارقًا في دمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول الإسعاف.

عقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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