قانون الخدمة المدنية يحدد الجزاءات التأديبية للوظائف القيادية

حدد قانون الخدمة المدنية الجديد عددًا من الأحكام التي تنظم العمل داخل الوحدات الحكومية، حيث حدد القانون جزاءات تأديبية يمكن تطبيقها على شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، كما وضع ضوابط دقيقة لتقويم أداء الموظفين ونظامًا للإجازات السنوية.

الجزاءات التأديبية للوظائف القيادية

وفقًا للمواد الواردة في القانون، يمكن توقيع أربعة أنواع من الجزاءات على شاغلي الوظائف القيادية، وهي:

التنبيه. اللوم. الإحالة إلى المعاش. الفصل من الخدمة.

كما يحق للسلطة المختصة تقييم مدى استمرارية الموظف في شغل الوظيفة القيادية بعد توقيع أي جزاء تأديبي عليه. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ كل وحدة بحساب خاص لتسجيل جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، حيث يتم صرف هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين وفقًا للشروط التي تحددها السلطة المختصة.

تقويم أداء الموظفين

وأوضحت المادة (25) من القانون أن السلطة المختصة تضع نظامًا لتقويم أداء الموظفين بما يتناسب مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها. ويتم تقويم الأداء مرتين على الأقل خلال السنة المالية، على أن يكون الموظف قد أمضى ستة أشهر على الأقل في العمل الفعلي بالوحدة.

ويصنف الأداء إلى خمس مراتب:

ممتاز. كفء. فوق المتوسط. متوسط. ضعيف.

كما أشار القانون إلى أن الموظفين الذين لم يقيموا بالعمل فعليًا لمدة ستة أشهر بسبب التجنيد أو المرض أو إجازة رعاية الطفل أو غيرها، يتم تقويم أدائهم بمرتبة "كفء" حكمًا، إلا إذا كان تقويمهم في العام السابق "ممتاز"، فيتم اعتبارهم "ممتاز" حكمًا.

ضوابط الإجازات السنوية

تنص المادة (48) من القانون على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل وفقًا للشروط التالية:

15 يومًا بعد ستة أشهر من بدء العمل.

21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.

كما يستحق الموظفون من ذوي الإعاقة إجازة سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. وللسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة بما لا يزيد عن 15 يومًا للموظفين العاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية إلا لأسباب قومية أو لمصلحة العمل.

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