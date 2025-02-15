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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، كل ما تريد معرفته عن ليالي روكسي

أبطال مسلسل ليالي
أبطال مسلسل ليالي روكسي، فيتو

مسلسل ليالي روكسي من أبرز المسلسلات السورية التي سيتم عرضها ضمن دراما شهر رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل ليالي روكسي 

وتدور أحداث مسلسل ليالي روكسي في دمشق خلال عشرينيات القرن الماضي، ويتطرق المسلسل لاستعراض قصة صناعة أول فيلم سينمائي سوري عام 1928 ويكشف ملامح الحياة في سوريا خلال فترة الاحتلال الفرنسي، والتحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها سوريا في ذلك الوقت.  

أبطال مسلسل ليالي روكسي 

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما السورية، منهم أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، منى واصف، دريد لحام، عدنان أبو الشامات، وسيم الرحبي، جمال العلي، مازن عباس، العمل من تأليف محمد عبدالعزيز، شادي كيوان، معن سقباني، وبشرى عباس، وإخراج محمد عبدالعزيز. 

 المسلسل الذي يعرض في رمضان 2025،  من الأعمال المنتظرة بشدة، خاصة أنه يجمع بين حبكة درامية قوية وأداء متميز من كبار نجوم الدراما السورية، ويُتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا نظرًا لأهمية الموضوع الذي يطرحه وللمستوى الإنتاجي العالي.  

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