مسلسلات رمضان 2025، المداح والكابتن يتناولان الشياطين والعفاريت

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تشهد الساحة الفنية سباقًا محمومًا بين نجوم الدراما العربية لإنهاء تصوير أعمالهم الدرامية التي ستُعرض خلال الموسم الرمضاني القادم، ومن بين الأعمال الأكثر انتظارًا هذا العام، مسلسلا "المداح" و"الكابتن"، اللذان يقدمان قصصًا مليئة بالإثارة والكوميديا، مع لمسات من الخيال الذي يتناول عالم الشياطين والعفاريت.

مسلسل "المداح" الجزء الخامس.. صراع جديد بين الخير والشر

يعود مسلسل "المداح" للجزء الخامس بمزيد من التشويق والإثارة، حيث يواصل الفنان حمادة هلال، الذي يجسد شخصية "صابر"، صراعه ضد الشيطان الذي يلعبه الفنان خالد الصاوي، وتشهد الأحداث عودة "صابر" و"رحاب" (هبة مجدي) بعد انفصالهما في الجزء الرابع، مما يضيف بعدًا دراميًا جديدًا للعمل.

وقد حرص المخرج أحمد سمير فرج على تقديم مشاهد مبهرة، حيث استعان بعشرات المجاميع لتصوير مشاهد خاصة بالعمل، مما يعد الجمهور بموسم مليء بالإثارة والدراما، ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال السباق الرمضاني القادم، وسط توقعات كبيرة بنجاحه الجماهيري.

يضم العمل نخبة من النجوم، منهم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، أحمد خالد صالح، وتامر شلتوت، إلى جانب هبة مجدي وحمادة هلال.

مسلسل "الكابتن".. كوميديا مع لمسة خيالية

من ناحية أخرى، يقدم النجم أكرم حسني عمله الجديد مسلسل الكابتن، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي خفيف، مع لمسات من الخيال، ويجسد حسني شخصية "حسام والي"، كابتن طيار يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليجد نفسه في مواقف غير متوقعة، بينما تصاحبه عفريتة تلعب دورها الفنانة سوسن بدر.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات المتحدة ومنصة "واتش إت". العمل من تأليف أيمن الشايب وإخراج معتز التوني، ويضم إلى جانب أكرم حسني وسوسن بدر، نخبة من النجوم مثل آية سماحة، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وميمي جمال.

السباق الرمضاني.. موسم درامي واعد

ويبدو أن الموسم الرمضاني القادم سيحمل معه مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية التي تلبي أذواق جميع الشرائح الجماهيرية. من الأعمال الكوميدية التي تقدمها نجوم مثل أكرم حسني، إلى الأعمال الدرامية المليئة بالإثارة مثل "المداح"، يترقب الجمهور موسمًا دراميًا واعدًا.

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