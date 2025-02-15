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أخبار مصر

خط الصعيد تجاوز الـ 55 دقيقة، السكك الحديدية تعتذر عن تأخر مواعيد القطارات بسبب الشبورة

قطار
قطار

اعتذرت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن ارتفاع التأخيرات المتوقعة، اليوم السبت، 15- 02- 2025. 

وتوقعت الهيئة ارتفاع معدل تأخيرات القطارات اليوم  بسبب حالة الطقس وانتشار الشبورة.

 

حالة الطقس

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، أكثر من 55  دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، في مداخل القرى بسبب الشبورة الضبابية، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم.

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

 

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 25  دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 55 دقيقة. 

أسيوط / أسوان 50 دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 95  دقيقة.

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