السبت 15 فبراير 2025
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بمبلغ يفوق الخيال، "أوبن إيه.آي" ترفض عرضًا من ماسك لشراء الشركة

ماسك، فيتو
ماسك، فيتو

رفضت المؤسسة غير الربحية التي تسيطر على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «أوبن آيه آي»، اليوم، عرضًا بقيمة 97.4 مليار دولار من كونسورتيوم بقيادة الملياردير إيلون ماسك لشراء المؤسسة المالكة لمنصة «تشات جي بي تي»، قائلة إن الشركة الناشئة ليست للبيع.
 

والعرض المرفوض هو أحدث محاولة من جانب ماسك لمنع الشركة الناشئة التي شارك في تأسيسها مع الرئيس التنفيذي سام ألتمان - لكنه تركها في وقت لاحق - من التحول إلى شركة تهدف للربح، إذ تتطلع إلى تأمين المزيد من رأس المال والبقاء في المقدمة في سباق الذكاء الاصطناعي.
 

وقال بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة «أوبن إيه آي»: «نيابة عن مجلس الإدارة.. أوبن إيه آي ليست للبيع، رفض مجلس الإدارة بالإجماع أحدث محاولة لماسك لتعطيل منافسيه، إن أي إعادة تنظيم محتملة لشركة أوبن إيه.آي من شأنها أن تعزز مؤسستنا غير الربحية ومهمتها لضمان استفادة البشرية جمعاء من الذكاء الاصطناعي العام».

وأوضح محامي شركة "OpenAI" ويليام سافيت في رسالة إلى محامي ماسك يوم الجمعة أن الاقتراح "ليس في المصلحة الفضلى لمهمة "OAI" وتم رفضه".

وبدأ ماسك، وهو أحد المستثمرين الأوائل في "OpenAI"، هجوما قانونيا ضد صانع "ChatGPT" منذ ما يقرب من عام، حيث رفع دعوى قضائية بتهمة خرق العقد بشأن ما قال إنه خيانة لأهداف تأسيسها كمنظمة غير ربحية.

وتسعى "OpenAI" بشكل متزايد إلى الاستفادة من النجاح التجاري للذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن الشركة الهادفة للربح هي شركة تابعة لكيان غير ربحي مرتبط بمهمة - ساعد ماسك في وضعها - لبناء ذكاء اصطناعي أفضل من البشر بأمان لصالح البشرية.

وتعمل "OpenAI" الآن على تحويل نفسها بشكل أكثر اكتمالا إلى شركة ربحية، ولكن سيتعين عليها أولا شراء أصول المنظمة غير الربحية.

وفي محاولة لإفشال هذه الخطط، أعلن ماسك وشركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، "xAI"، ومجموعة من شركات الاستثمار، عن عرض يوم الاثنين لشراء المنظمة غير الربحية التي تسيطر على "OpenAI".

وقدم ماسك في ملف قضائي يوم الأربعاء مزيدا من التفاصيل حول الاقتراح لشراء "حصة مسيطرة" في المنظمة غير الربحية.

وجاء في رسالة سافيت يوم الجمعة أن ملف المحكمة أضاف "شروطا مادية جديدة إلى الاقتراح"، وأنه "نتيجة لهذا الملف، أصبح الآن من الواضح أن "العرض" الذي أعلن عنه عملاؤك على نطاق واسع ليس في الواقع عرضا على الإطلاق".

وتابع: "على أي حال، "حتى كما تم تقديمه في البداية"، رفضه المجلس بالإجماع".

من جهته، زعم ماسك في الدعوى القضائية أن "OpenAI" تنتهك شروط مساهماته التأسيسية للجمعية الخيرية.

وذكر محاميه أن ماسك استثمر حوالي 45 مليون دولار في الشركة الناشئة منذ تأسيسها حتى عام 2018.

ولقد صعّد ماسك النزاع القانوني في أواخر العام الماضي، مضيفا مطالبات ومدعى عليهم جددًا، بما في ذلك شريك "OpenAI" التجاري "Microsoft"، وطلب أمرا قضائيا من شأنه أن يوقف تحويل "OpenAI" إلى شركة ربحية.

وأضاف ماسك أيضا "xAI" كمدعٍ، مدعيا أن "OpenAI" كانت أيضا تخنق المنافسة التجارية بشكل غير عادل.

ولا يزال القاضي ينظر في طلب ماسك، لكنه أعرب عن شكوكه بشأن بعض ادعاءاته في جلسة استماع في المحكمة الأسبوع الماضي.

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