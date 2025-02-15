بدأتها بأنشودة إيزيس، أميرة سليم تمتع جمهورها بروائع مصرية وعالمية في عيد الحب (صور)

تألقت السوبرانو العالمية أميرة سليم، مساء أمس الجمعة في حفل استثنائي في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية تحت عنوان "That’s Amore"، ضمن احتفالات عيد الحب.

وقدمت أميرة سليم، خلال الحفل باقة متنوعة من الأغاني المصرية والعالمية احتفالا بعيد الحب، ومنها أغاني للمرة الأولى تقدمها للجمهور، وشاركتها عازفة البيانو الفرنسية باسكال روزيه..

استهلت أميرة الحفل بأنشودة إيزيس، قبل أن تأسر الجمهور بأدائها لأغنيات مصرية مثل بحلم معاك لنجاة الصغيرة وهاني شنودة، ويا زهرة في خيالي لفريد الأطرش، كما أضفت جوا من المرح بأداء أغنية أنا اسمي إيرما لادوس لشادية ومنير مراد، والتي تفاعل معها الجمهور بالغناء.

بينما قدمت مع ضيف شرف الحفل مغني الجاز أحمد حرفوش أغنية That’s Amore للمؤلف الموسيقي هاري وارين وغناها دين مارتن عام 1953، وقدماها بأداء تمثيلي تفاعل معه الجمهور بقوة، وبعدها قام حرفوش بعمل مفاجأة لاميرة واحتفل معها بالجمهور بعيد ميلادها وغني لها "سنة حلوة يا جميل"، كما قدمت مع حرفوش أيضا أغنية Guide me home والتي قدمها العالمي فريدي ميركيري عام 1992 مع السوبرانو العالمية مونتسيرات كابالي.

كما قدمت العديد من أغاني الحب المختلفة منها أغنية Formidable للعالمي شارل ازنافور، وOblivion هو عمل موسيقي من تأليف أستور بيازولا، تم تأليفه في عام 1982، وأغنية "ابدا" لسي كولمان والتي حكت قصتها للجمهور وإنها عن فتاة ترفض الرجوع لحبيبها، وقدمتها بأداء درامي حظي بإعجاب الحضور، كما قدمت أغنية Love of my Life لفريدي ميركيري وكوين والتي قدمت لأول مرة عام 1975وغيرها من الأغاني منها Je suis malade لأليس دونا وسيرج لاما، وTammy لجاي ليفينجستون، وترنيمة الحب لمارجريبت مونو، وختمت الحفل بحب الوطن من خلال رائعة داليدا وجيف بارنيل "حلوة يا بلدي" بتوزيع احمد مجدي لها، ومع هذه الوجبة الدسمة ظل الجمهور في المسرح بالرغم من إنتهاء الحفل بسبب حالة الإستمتاع التي تعايشوا معها طوال الـساعتين.

ووجهت أميرة الشكر لجمهورها قائلة " كل الشكر والحب لكل شخص قرر يحضر هذه الليلة، ويعيش معنا كل الألحان والحالات ومشاعر الحب المختلفة، نورتوني وأسعدتوني بحضوركم وتفاعلكم في حفلي بدار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب، وشكرا لعا

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