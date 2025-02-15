السبت 15 فبراير 2025
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حوادث

اليوم، فصل جديد بمحاكمة 21 متهما بخلية "مجموعات العمل النوعي"

محاكمة متهمين، فيتو
محاكمة متهمين، فيتو

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، جلسة محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة "مجموعات العمل النوعي".

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.

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