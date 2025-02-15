السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خيتافي يتغلب على جيرونا بهدفين بالدوري الإسباني

فريق خيتافي، فيتو
فريق خيتافي، فيتو

فاز فريق خيتافي على جيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز.

 

وجاءت أهداف خيتافي عن كريستانوس أوتشي في الدقيقة 3 وبورخا مايورال في الدقيقة 62.

بينما جاء هدف جيرونا من تسجيل يانخيل هيريرا في الدقيقة 54، قبل أن يحصل على البطاقة الحمراء ويطرد في الدقيقة 73.

 

موقف خيتافي وجيرونا بالدوري الإسباني 

ويحتل فريق جيرونا المباراة وهو في المركز الثامن  برصيد 31 نقطة.

بينما يأتي خيتافي المركز الـ11 برصيد 30 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني الدوري الإسباني الممتاز خيتافي وجيرونا فريق جيرونا جيرونا

مواد متعلقة

تشيلسي يسقط أمام برايتون بثلاثية بالدوري الإنجليزي

بولونيا يقتنص فوزا صعبا أمام تورينو بثلاثية بالدوري الإيطالي

بيسيرو يكشف خطته مع لاعبي الزمالك

جوارديولا: تراجعنا خطوات للوراء مقارنة بالمواسم السابقة

مواقف لا تنسى، وائل رياض يحيى ذكرى رحيل ثابت البطل

التشكيل المتوقع للهلال أمام الرياض بالدوري السعودي

موعد مباراة الهلال والرياض بالدوري السعودي

رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عقوبة آرني سلوت بعد الطرد أمام ايفرتون

ads

الأكثر قراءة

سوء حالته الصحية كشف الواقعة، هروب سيدة بعد اكتشاف مخدرات في دم رضيعها بالمستشفى

محمود الخطيب يعلن ابتعاده عن المشهد الرياضي بالأهلي لفترة طويلة لهذا السبب

أمن الإسكندرية يداهم إحدى الشقق بالعصافرة للبحث عن جثث جديدة لسفاح المعمورة

عروض خليجية وتعثر مفاوضات، ميدو يصدم جماهير الزمالك بشأن زيزو

فاجعة إنسانية، تفاصيل وفاة 3 أطفال غرقا داخل حوض مياه بالشرقية

طعن شخص حاول حرق المصحف أمام السفارة التركية في لندن

ترامب يكشف عن اتخاذه قرارا متشددا بشأن غزة غدا

أخطر لاعب حولنا، تقرير عسكري عبرى يحذر من قدرات الجيش المصري

منوعات

المزيد

الأمير وليام وكيت ميدلتون ينشران صورة بمناسبة عيد الحب

طعن شخص حاول حرق المصحف أمام السفارة التركية في لندن

معمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 104 داخل غرفة الاحتجاز بالسجن (صور)

عروس البحر الأبيض تحتفل بعيد الحب وتغمر العشاق والعائلات بسحرها " صور "

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

المزيد
ads

انفوجراف

33 عاما تدريب.. من هو بيسيرو مدرب الزمالك الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 15 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 15 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء ليلة النصف من شعبان لجلب الرزق وزيادة المال والبركة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية