خيتافي يتغلب على جيرونا بهدفين بالدوري الإسباني

فاز فريق خيتافي على جيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز.

وجاءت أهداف خيتافي عن كريستانوس أوتشي في الدقيقة 3 وبورخا مايورال في الدقيقة 62.

بينما جاء هدف جيرونا من تسجيل يانخيل هيريرا في الدقيقة 54، قبل أن يحصل على البطاقة الحمراء ويطرد في الدقيقة 73.

موقف خيتافي وجيرونا بالدوري الإسباني

ويحتل فريق جيرونا المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

بينما يأتي خيتافي المركز الـ11 برصيد 30 نقطة.

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