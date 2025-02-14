الجمعة 14 فبراير 2025
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العثور على جثة موظف مصابة بجروح خطيرة في محطة مياه الشرب بالمنيا

جثة موظفة مصابة بجروح
جثة موظفة مصابة بجروح خطيرة في محطة مياه الشرب بالمنيا

عثر سكان إحدى القرى في مركز المنيا على جثة موظف بها إصابات خطيرة نتيجة اعتداء بآلة حادة، وذلك داخل محطة مياه الشرب أثناء تسليم الوردية.

تلقى مركز الشرطة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة  في المنيا بوجود جثة موظف يُدعى "م.أ.خ" البالغ من العمر 45 عامًا، مصابة بجروح متفرقة في الرقبة.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لبدء التحقيقات اللازمة.

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