النيابة تصرح بدفن الطالب ضحية ماكينة الري الزراعية بسوهاج

قررت النيابة العامة بمركز البلينا بسوهاج بالتصريح بدفن طالب لقى مصرعه سحبه سير ماكينة ري زراعية أثناء قيامه بتزويد الماكينة أثناء التشغيل في الارض الخاصة بوالده بناحية الساحل البحري بمركز البلينا بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بوفاة الهضبي الصادق أحمد ع ١٥عاما طالب، سحبه سير ماكينة الري أثناء قيامه بتزويد أثناء التشغيل، وتم نقل الجثة عن طريق الأهل إلى مشرحة مستشفى البلينا.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده، قرر أن أثناء قيام نجله بتشغيل ماكينة الري الزراعية، سحبه سير الماكينة أثناء التشغيل، ونفى الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبالعرض على النيابة العامة قررت بالتصريح بدفن الطالب بعد توقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة.

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