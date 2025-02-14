موعد ومكان عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي

تستقبل أسرة الراحل سيد السبكي العزاء غدًا بمسجد أسد بن الفرات بالدقي.

وكان سيد السبكي، قد رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة بعد صراع مع المرض.

وتم تشييع الجثمان من مسجد أسد بن الفرات بالدقي بعد صلاة العشاء اليوم.

وسيد السبكي هو كاتب سيناريو مصري، حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، وحضر عددًا من الفصول في كتابة السيناريو من المعهد العالي للسينما، وبعدها شرع في كتابة السيناريو لعدد من الأفلام، منها: (ابقى قابلني، البيه رومانسي، شارع الهرم، حصل خير).

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