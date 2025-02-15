السبت 15 فبراير 2025
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اقتصاد

أضرار استخدام نظام تثبيت السرعة التكيفي

نظام تثبيت السرعة
نظام تثبيت السرعة التكيفي، فيتو

استعرضت دراسة أمريكيه جديدة حول أضرار استخدام نظام تثبيت السرعة التكيفي قد يتسبب  في  خطر وقوع الحوادث، على الرغم من أنه يعتبر أحد أنظمة المساعدة للسائق الحديثة التي تهدف إلى تعزيز السلامة على الطريق.

 

تأثير أنظمة المساعدة في السائق  

وأوضحت:" درس الباحثون مدى تأثير 28 نظامًا مختلفًا للمساعدة على السائق على معدلات الحوادث، بما في ذلك أنظمة التحذير من الاصطدام، ونظام المساعدة على البقاء في المسار، ونظام مراقبة النقطة العمياء".

وأظهرت الدراسة أن استخدام نظام تثبيت السرعة التكيفي قد يزيد من خطر وقوع الحوادث بنسبة 1.8%،  ويعزى ذلك إلى تشتت انتباه السائق، حيث قد يعتمد السائق بشكل مفرط على النظام ويقلل من تركيزه على الطريق.

وتشتت انتباه السائق

قد يؤدي استخدام نظام ثبات السرعة التكيفي إلى تشتت انتباه السائق، مما يجعله أقل تركيزًا على الطريق والمحيطين به.
 

اعتماد مفرط على النظام: 

قد يعتمد بعض السائقين بشكل مفرط على نظام ثبات السرعة التكيفي، مما قد يؤدي إلى عدم استجابتهم بشكل مناسب في حالات الطوارئ.
 

قيود النظام: 

قد لا يتمكن نظام ثبات السرعة التكيفي من التعامل مع بعض المواقف، مثل السيارات البطيئة أو الثابتة، مما قد يؤدي إلى وقوع الحوادث.

ويساهم أنظمة مساعدة السائق الحديثة  في تعزيز السلامة على الطريق، إلا أنه يجب على السائقين توخي الحذر وعدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه الأنظمة. كما يجب التأكد من فهم كيفية عمل هذه الأنظمة واستخدامها بشكل صحيح.

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