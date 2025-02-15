مسلسلات رمضان، محمد رجب يقع في حب آيتن عامر ضمن أحداث "الحلانجي"

تشهد أحداث مسلسل الحلانجي الذى يقوم ببطولته الفنان محمد رجب وقوع طه الحلانجي الذى يلعب دوره في حب آيتن عامر ضمن أحداث العمل.

وتواصل أسرة العمل التصوير حاليًا داخل معرض سيارات بالتجمع الخامس، وهو أحد المعارض التي يقوم فيها طه الحلانجي الذي يلعب دوره الفنان محمد رجب بالنصب علي صاحبه.

وانتهى القائمون على عملية المونتاج اللازمة لمسلسل “الحلانجي”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب من مونتاج 3 حلقات من العمل، لتكون جاهزة للعرض قبل بداية التصوير.

وتشهد أحداث العمل محاولة يقوم بها محمد لطفي الذى يلعب شخصية رئيس مجموعة من النصابين، لضم (طه الحلانجي) الذى يلعب دوره الفنان محمد رجب للعمل معه في عصابته، ولكنه يضع له شروطًا تعجيزية، تجعله يدخل في مشاكل معه.

ويظهر محمد رجب ضمن أحداث العمل باسم طه الحلانجي الذي يقوم بعمليات نصب على بعض الشخصيات في العمل، ويتهم في قضية قتل تجعله مهددًا خلال الأحداث.

أبطال مسلسل الحلانجي

ومسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

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