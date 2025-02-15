السبت 15 فبراير 2025
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حوادث

ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية بكرداسة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية بـمنطقة كرداسة، أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وجود أي إصابات.

 

وأضافت المعاينة، أن ماسًا كهربائيًّا من إحدى الوصلات داخل الغرفة وراء نشوب الحريق.

 

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة كرداسة دون وقوع أي إصابات.


حريق شقة بكرداسة 
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حريق شقة بكرداسة كرداسة الحماية المدنية بالجيزة الحماية المدنية

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