السبت 15 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

تعرف علي دور عصام الحضري في فيلم الصفا الثانوية بنات

عصام الحضري، فيتو
عصام الحضري، فيتو

انتهى صناع فيلم “الصفا الثانوية بنات” من تصوير جميع أحداثه، حيث قرر المنتج أحمد السبكي عرض الفيلم في موسم عيد الفطر السينمائي المقبل.

ويشارك في العمل الكابتن عصام الحضري لأول مرة في عالم التمثيل، حيث يجسد شخصية مدرب كرة قدم في إحدي المدارس الخاصة.

ويدخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يكون جاهزا للعرض.

أبطال الصفا الثانوية بنات 

 ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب على ربيع، كل من؛ محمد ثروت، أوس أوس، هالة فاخر، وئام مجدي، سارة الشامي، وإسماعيل فرغلي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر بدء تصوير مشاهد الفيلم يوم السبت المقبل.

آخر أفلام علي ربيع

وكان آخر أفلام ربيع فيلم ع الماشي، الذي قدمه في موسم أفلام عيد الفطر الماضي، وحقق وقتها إيرادات اقتربت من 15 مليون جنيه، والفيلم دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي.

 

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