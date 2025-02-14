الجمعة 14 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

غدا بدء الحجز، تفاصيل التقديم على وحدات الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة

الحي اللاتيني
الحي اللاتيني

يبدأ، غدا السبت، التقديم على وحدات مشروع الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة التي تطرحها وزارة الإسكان بالمرحلة الأولى من مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج.

وتطرح الوزارة وحدات بمشروع الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 250 مترا مربعا.

ومشروع "الحي اللاتيني" يقع جزء منه بالمنطقة الشاطئية، وجزء آخر بالمنطقة الجنوبية، والمشروع مُقام على مساحة تقترب من 400 فدان، وينقسم إلى 6 مناطق تتكون من 65 مجمعًا سكنيًا، بعدد 207 عمارات سكنية بإجمالي عدد 10597 وحدة سكنية.

والمشروع يحتوي على مسطحات خضراء مميزة، ومناطق خدمات، ومواقف للسيارات.

كما تطرح الوزارة وحدات  مشروع “صبا  ريزيدنس” بمدينة 6 أكتوبر بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترًا مربعًا وحتى 141 مترًا مربعًا.

 ويقع كومباوند صبا ريزيدنس بمحور البوليفارد بالتوسعات الشمالية على الطريق الدائري الأوسطي بالسادس من أكتوبر، ويضم 85 عمارة بإجمالي 2040 وحدة تم تقسيم مراحله البيعية الى 3 مراحل، ويقع الكومباوند على مساحة 69 فدان ويضم 4 مناطق خدمات ومساحات خضراء ومنطقة ألعاب أطفال والكومباوند محاط باسوار وبوابات، وارتفاع العمارات بالمشروع أرضي و5 أدوار متكررة، ويوجد أسانسيرات بالعمارات.

الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال

وانتهت  وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز "بالدولار الأمريكي" أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات التي تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.

 وتتاح "الوحدات ـ والفيلات السكنية" بأنظمة تشطيب فاخرة، على مستوى مختلف المشروعات. وقد انتهت وزارة الإسكان بكافة أجهزتها التابعة وفى مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عقد اتفاق مع بنك مصر لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني عن بُعد بما يضمن سهولة الإجراءات وتأمين وسلامة انتقال الأموال، حيث يتم سداد قيمة الوحدات السكنية والدفعات المقدمة للحجز "بالدولار الأمريكي" أمام مختلف شرائح المصريين المقيمين بالخارج، وحرصت الوزارة على توفير كافة التسهيلات التي تُمكن الجميع من الاستفادة بالفرص الاستثنائية المعروضة خلال المرحلة الراهنة.

 وتعكف الوزارة الآن من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تدشين موقع إلكترونى يمتلك قدرات تشاركية وتقنية على أعلى مستوى تُسهل على أبناء الوطن في الخارج فرص التسوق الإلكترونى ومشاهدة المشروعات والتعرف على المزايا الخاصة بكل مشروع، وتحديد الوحدات المتاحة، مع إمكانية القيام بجولة تسويقية افتراضية كاملة قبل اتخاذ قرار الشراء، تمهيدًا لطرح الوحدات وإجراء التخصيص ابتداءً من 15 فبراير 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العلمين الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية المصريين المقيمين بالخارج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية
ads

الأكثر قراءة

ترامب يكشف عن اتخاذه قرارا متشددا بشأن غزة غدا

طعن شخص حاول حرق المصحف أمام السفارة التركية في لندن

شاهد، تأثر زوجة الخطيب خلال كلمته في حفل تدشين استاد النادي الأهلي

تصميم استاد النادي الأهلي الجديد (فيديو وصور)

يسع 42 ألف مشجع، شركة القلعة الحمراء تستعرض مزايا استاد الأهلي الجديد

اقوى رد على شائعة رسوم المساعدات، كويتي ينقل شهادته من أمام معبر رفح (فيديو)

محمود الخطيب يعلن ابتعاده عن المشهد الرياضي بالأهلي لفترة طويلة لهذا السبب

في أول اجتماع له، جوزيه بيسيرو يطالب لاعبي الزمالك بهذا الأمر

منوعات

المزيد

الأمير وليام وكيت ميدلتون ينشران صورة بمناسبة عيد الحب

طعن شخص حاول حرق المصحف أمام السفارة التركية في لندن

معمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 104 داخل غرفة الاحتجاز بالسجن (صور)

عروس البحر الأبيض تحتفل بعيد الحب وتغمر العشاق والعائلات بسحرها " صور "

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه للطن

المزيد
ads

انفوجراف

33 عاما تدريب.. من هو بيسيرو مدرب الزمالك الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة النصف من شعبان لجلب الرزق وزيادة المال والبركة فيه

دعاء لتعجيل الزواج في عيد الحب

طاعة الله ورسوله، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 12 بسورة التغابن

المزيد
الجريدة الرسمية