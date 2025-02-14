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حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة بالبدرشين

جثة، فيتو
جثة، فيتو

لقي طفل مصرعة بعدما صدمته سيارة أثناء اللهو أعلى الطريق بـ منطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بقرية أبو رجوان قبلي بدائرة مركز شرطة البدرشين، ووجود حالة وفاة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء لهو طفل على الطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقله الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ رجال المباحث على السائق والسيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصرع طفل بالبدرشين البدرشين البدرشين جنوب محافظة الجيزة مركز شرطة البدرشين

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