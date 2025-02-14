الجمعة 14 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نادي مطوبس بكفر الشيخ يقتنص 5 ميداليات في بطولة كأس مصر للتايكوندو

نادى مطوبس بكفرالشيخ
نادى مطوبس بكفرالشيخ يقتنص 5 ميداليات في بطولة كأس مصر،فيتو

اقتنص لاعبو نادى مطوبس الرياضى، خمس ميداليات فى بطولة كأس مصر فى منافسات مرحلة البراعم من مواليد 2015 حتى 2018 التى أقيمت بصالة الألعاب الأوليمبية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، شارك بها عدد 1600 لاعب يمثلون 120 هيئة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البطولة أهدت لاعبى تايكوندو نادي مطوبس، ذهبيتين كانت من نصيب زياد البحيري ندي الدسوقي، كما حصل كل من حمزة أحمد ومنير عابدين على الميدالية الفضية واللاعب زين  النجار على الميدالية البرونزية وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة.

كما ثمن وكيل وزارة الشباب والرياضة، دعم مجلس إدارة نادى مطوبس الرياضي للاعبي التايكوندو وظهورهم بمستوى فني لائق، فى مقدمتهم أشرف فليفل رئيس مجلس إدارة النادى وكابتن محمود الشهاوي المدير الفني للفريق، كانت أبرز الأندية المشاركة بالبطولة، نادى الصيد والجيش وهليوبوليس ووادي دجلة وسموحة والاتحاد وسبورتنج والمصري والقناة وجزيرة الورد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الالعاب الاوليمبية الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة

مواد متعلقة

رياضة الدقهلية تشارك في تدشين اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب
ads

الأكثر قراءة

في أول اجتماع له، جوزيه بيسيرو يطالب لاعبي الزمالك بهذا الأمر

الصين تهدد بتحدي أمريكا والرد على استفزازاتها

أول تعليق من السعودية على إمكانية عقد لقاء بين ترامب وبوتين في المملكة

الزمالك يعلن 4 قرارات عاجلة في بيان رسمي، أبرزها رحيل جروس وتعيين بيسيرو

الموت يفجع محمد وأحمد السبكي

بث مباشر، احتفالية الأهلي بكأس العالم للأندية في الأقصر وتدشين الاستاد الجديد

رشا راغب ضمن قائمة فوربس لأقوى 20 سيدة عربية في القطاع الحكومي لعام 2025

لمدة 90 يومًا، قاضٍ أمريكي يعلق قرار ترامب بشأن تجميد المساعدات

منوعات

المزيد

عروس البحر الأبيض تحتفل بعيد الحب وتغمر العشاق والعائلات بسحرها " صور "

رائدة الفضاء الأمريكية العالقة: سأضطر إلى تعلم المشي من جديد

شجار بين الركاب يجبر طائرة على الهبوط اضطراريا في تركيا

حركة المناخ تدعو لاحتجاجات حاشدة في ألمانيا قبيل إجراء الانتخابات

المزيد

خدمات

المزيد

تبدأ من 32 جنيهًا، أسعار السكر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

أسعار الأرز اليوم الجمعة 14 - 2 - 2025

تحذير للمحتفلين بالقاهرة والوجه البحري، ظاهرتان جويتان تعكران صفو طقس عيد الحب اليوم

المزيد
ads

انفوجراف

بعد اصطدامها بسفينة قرب بورسعيد.. معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية “هاري إس ترومان” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شروق الشمس وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

ما سبب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ مفتي الجمهورية يوضح (فيديو)

الأزهر عن تحويل القبلة: يؤكد العلاقة الوثيقة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى المباركين

المزيد
الجريدة الرسمية