وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد مهرجان التفوق الكشفي (صور)

شهد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مهرجان التفوق الكشفي على مستوى المديرية لجميع المراحل (براعم - أشبال- كشافة- متقدم عام وفنى - جواله - فرق ذوى الهمم - فكرى - أشبال وكشافة الأمل للصم وضعاف السمع - النور للمكفوفين)، لفرق المبادرات الرئاسية- فريق مشروع الخدمة العامة - فريق الدمج - مركز التدريب) بمدرسة الزخرفية بمدينة كفر الشيخ.





يأتي ذلك بحضور لجنة تقييم الوزارة برئاسة شريف فتحى مدير إدارة التربية الكشفية، بديوان الوزارة بإشراف توجيه عام التربية الرياضية، ووائل بشته موجه عام، وسلوى السبكى، موجه أول مركزى، ومحمد غلوش، موجه الكشافة المركزي بالمديرية، وقائد المهرجان، وأسرة التربية الرياضية بالتوجيه العام، وياسر البرجي، مدير إدارة شرق كفر الشيخ، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.



كما شارك أكثر من 350 طالبا من جميع المراحل وزار المهرجان اللواء السعيد عمارة، عضو مجلس النواب، ورئيس جمعية الكشافة بكفرالشيخ، مشيدًا بالمستوى الذي ظهرت به الفرق المشاركة بالإضافة إلى التنظيم الذي ظهرت به الفعاليات والمنافسات بشكل يتيح فرص متكافئة وأجواء تنافسية راقية.

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