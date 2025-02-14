مواقف لا تنسى، وائل رياض يحيى ذكرى رحيل ثابت البطل

حرص وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2007، على إحياء ذكرى رحيل نجم منتخب مصر والأهلي السابق ثابت البطل، والذي تحل اليوم الخميس.

وكتب وائل رياض عبر صفحته الشخصية فيس بوك: “ثابت البطل الذي أعرفه”.

تحل اليوم الذكرى الـ ٢٠ لرحيل الكابتن ثابت البطل كابتن النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق وأشهر من تقلّد منصب مدير الكرة في مصر والوطن العربي، بفضل مواقفه وكلماته الراسخة والتي مازالت مضرب المثل في القوة والعدل في آن واحد.



وتابع: ورغم مرور تلك السنوات مازال ثابت البطل النموذج الذي يحتذي به في الإدارة الرياضية وفي هذه المناسبة لا أجد سوى أن أشيد بالكابتن ثابت الذي لا تأتي سيرته أمام أي أحد إلا ويقول كلمة واحدة وهي ( كان راجل ) والرجولة صفة للأسف نفتقدها اليوم في كثير من تعاملاتنا الرياضية فكم من مسئول يُغير كلامه ويتنصل من مسئولياته إلا من رحم ربي، اليوم أذكر موقفين للكابتن ثابت الحازم القوي.

وأكد وائل رياض أن لديه عدة مواقف مع ثابت البطل حيث أنه كان في بداية صعوده للفريق الأول وكان هناك مشادة مع أحد اللاعبين الأكبر مني سنًا ( نسبيًا ) وكانت بهدف فرض السيطرة ليس أكثر ولكنني لم أقبل بهذا وتمت المشادة في غرفة الملابس وعلم بها الكابتن ثابت بعد رحيلنا عن النادي عقب إنتهاء التدريب، وقام بالإتصال بي لمعرفة الموضوع وقال لي أنه سوف يتصل بالطرف الأخر لمعرفة الموضوع من جهته أيضًا وقال لي كلمة لا أستطيع نسيانها حتي الأن وهي ( لو ليك حق هجبهولك لو من التخين ) المهم أعاد لي حقي فعلًا واندهشت لذلك لعلمي بأن الطرف الأخر يصعب تقويمه ولكن الكابتن ثابت كان لا يهاب أحدًا.

وأضاف أن الموقف الثاني مع ثابت البطل بعد رجوع الكابتن ثابت من ليبيا ليقود النادي الأهلي إداريًا مرة أخري قام باستدعائي أنا وكام لاعب آخر وذلك لتعديل قيمة عقودنا وذلك بعد أن رأي أن قيمة العقود ضعيفة جدًا ( علشان إحنا ولاد النادي ) وعمرنا ماكنا بنتكلم عايزين نعدل عقدنا أو ناخد فلوس زيادة والكلام ده، المهم إنه كان بيعمل ده من نفسه، وكان بيراجع ويعطي الحقوق لأصحابها لم يكن ينتظر أحد يقوله إعملي وسويلي.



واختتم: رحم الله الكابتن ثابت البطل وأسكنه فسيح جناته فقد عاش بطلًا ومات ثابتًا.

وتواكب، اليوم الجمعة، الذكرى العشرين لرحيل أسطورة الأهلي ثابت البطل، الذي وافته المنية في الرابع عشر من فبراير لعام 2005، حيث يعد البطل أحد أبرز رموز القلعة الحمراء.

وامتاز ثابت البطل بشخصية قيادية والقدرة على احتواء الأزمات، ومن ثم اتجه لمجال الإدارة بعد الاعتزال، حتى وصل لمنصب مدير الكرة بالنادي الأحمر، وسطر اسمه بالتاريخ ضمن أفضل من شغلوا هذا المركز بالقلعة الحمراء.

ثابت البطل يعد من أحد رموز الوفاء بالنادي الأهلي خاصة مع إصراره في أيام الأخيرة على حضوره مباراة القمة من الملعب رغم شدة مرضه.

البطانية الأشهر في ذكرى ميلاد ثابت البطل

وقبل وفاته بساعات، حرص ثابت البطل على حضور مباراة الأهلي أمام الزمالك فى بطولة الدورى عام 2005 بملعب الكلية الحربية، وأصر على حضور اللقاء ملفوفا ببطانية أحضرها معه من فندق الإقامة من شدة المرض، ليتوفى بعد المباراة بساعات فى فجر الإثنين 14 فبراير 2005 فى القاهرة.

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