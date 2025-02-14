ديمبلي يتفوق على صلاح في قائمة أفضل الهدافين لعام 2025

حقق نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي عثمان ديمبيلي، انطلاقة تهديفية رائعة في مختلف البطولات التي شارك فيها خلال 2025.

أفضل الهدافين في أوروبا لعام 2025

مع بداية العام، ظهر عثمان ديمبيلي بشكل مفاجئ كأفضل هداف في مسابقات الدوري والكأس في أوروبا، وسجل المهاجم الفرنسي 13 هدفًا في 530 دقيقة فقط من اللعب، بمعدل هدف كل 41 دقيقة تقريبًا، مما يضعه في صدارة الترتيب.

ويتفوق ديمبيلي فى الترتيب على ماتيو ريتيغي الذي تمكن من تسجيل 9 أهداف في 535 دقيقة، يليه كيليان مبابي الذي يملك في رصيده 9 أهداف.

وجاء محمد صلاح في المركز السابع برصيد 7 أهداف حتى الآن هذا العام في الدوري والكأس.

وجاءت القائمة كالتالي

عثمان ديمبيلي 13 هدفًا في 530 دقيقة.

ماتيو ريتيجي 9 أهداف في 535 دقيقة.

كيليان مبابي 9 أهداف في 895 دقيقة.

روبرت ليفاندوفسكي 8 أهداف في 650 دقيقة.

هاري كين 8 أهداف في 657 دقيقة.

لاوتارو مارتينيز 8 أهداف في 799 دقيقة.

محمد صلاح 7 أهداف في 712 دقيقة.

باتريك شيك 7 أهداف في 592 دقيقة.

رافينيا 7 أهداف في 779 دقيقة.

رودريغو 7 أهداف في 709 دقائق.

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