الجمعة 14 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يتطلع لزيادة حجم الاستثمارات النرويجية في مصر

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره النرويجى، فيتو

 التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع  "إسبين بارث إيد" وزير خارجية النرويج، وذلك يوم الجمعة ١٤ فبراير على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

أكد الوزير عبد العاطى على أهمية البناء على مخرجات زيارة رئيس الجمهورية الناجحة للنرويج في ديسمبر ٢٠٢٤، ورحب بعقد الجولة القادمة من المشاورات السياسية بين البلدين في أوسلو تفعيلًا لمذكرة التفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين البلدين، والتي تم التوقيع عليها خلال الزيارة الرئاسية لأوسلو.

 

وأشاد بوتيرة التعاون الاقتصادي الثنائي خاصةً في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى التطلع لزيادة حجم الاستثمارات النرويجية في مصر. 

كما أعرب عن التطلع للتعاون الثلاثي مع النرويج في إفريقيا، في ضوء الاستراتيجية النرويجية الجديدة تجاه إفريقيا، حيث نوه بإمكانية الاستفادة من خبرات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في هذا الصدد.

استعرض الوزير عبد العاطى جهود مصر وحرصها على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذه بالكامل بمراحله الثلاث، وأوضح اعتزام مصر تقديم تصور شامل لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، مشددًا على أهمية البدء في عملية التعافى المبكر. 

وقد أثنى الوزير عبد العاطى الموقف النرويجى الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

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المشاورات السياسية النرويج الاستثمارات النرويجية في مصر

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